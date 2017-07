'Comissions fantasma' al Parlament andalús

Última actualització Dijous, 13 de juliol de 2017 16:15 h

Dietes durant el mes d'agost, comissions sense activitat i pujades de salari són algunes de les trampes d'alguns diputats del PSOE i PP a Andalusia

Dos minuts i 28 segons és el total que acumula una de les comissions del Parlament andalús en reunions. Dietes quan els diputats estan de vacances, pujades de salaris i plusos de fins a 500 euros... què hi passa a Andalusia?

Dietes en ple mes d'agost, pujades de salaris i plusos que es cobren per participar en comissions parlamentàries "fantasma" que no tenen activitat.



Una investigació de El Confidencial ha descobert que diputats del PSOE i del PP amb càrrecs a les comissions de Desenvolupament Estatutari i Finançament dels Partits Polítics sobren uns plusos exactament igual que la resta de companys amb les mateixes responsabilitats. La diferència però és que l'activitat en aquestes comissions és nul·la. Ni es reuneixen, ni treballen, ni impulsen res. Res.



Plusos per reunions inexistents



Aquesta però no és l'única anomalia del Parlament andalús. Les dietes es cobren independentment de si hi ha o no activitat. La comissió de Desenvolupament Estatutari, pensada com el seu nom indica per al desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia, només es va reunir en el moment de la seva creació: el dia 2 de juliol de 2015. I la durada va ser de quatre minuts i 28 segons.



El digital també denuncia que la comissió de Seguiment i Control del Finançament dels Partits polítics només s'ha reunit dues vegades en aquesta legislatura. Una per a constituir-se i l'altra per anomenar un nou membre. Les dues reunions juntes sumen, només, cinc minuts.



Les dues comissions reparteixen plusos de fins a 495,99 euros mensuals per als presidents i portaveus, 336,80 euros per als vicepresidents i 177,61 euros per als secretaris.