La Guardia Civil ha entrat al teatre per requerir informació de l'acte de la setmana passada

Lluís Llach, Marta Rovira i Jordi Turull han sortit en tromba contra l'acció de l'Estat d'investigar l'acte de Junts pel Sí al Teatre Nacional de Catalunya. El cantant, i referent de la lluita antifranquista, s'ha mostrat "profundament escandalitzat" perquè la Guardia Civil entrés al TNC per demanar informació de l'esdeveniment: "és un atemptat contra la llibertat d'acció política, això ja no va del procés ni d'independència, va de democràcia i avui queda palès".

Davant la persecució, Junts pel Sí aposta per la denúncia i seguir endavant. En paraules del president del grup parlamentari, Jordi Turull, l'acció de la Guardia Civil "ens determina" per tirar endavant el referèndum de l'1 d'octubre: "defensem la llibertat de reunió, pensament i ideologia amb tots els qui estan als antípodes en tots els temes, això ens estimula a tirar endavant". De fet, Turull ha explicat que en la querella que va rebre la consellera de Governació, Meritxell Borràs, hi constava que havia assistit a l'acte de Montjuïc 'Love Democracy'.

Rovira, en aquest sentit, ha concretat que va ser un acte polític de "llibertat d'expressió", un dret que serà bandera del nou Estat català. La número dos d'ERC, ha sentenciat que la persecució no frenarà la campanya, "en els pròxims dies farem centenars d'actes tots els diputats de Junts pel Sí per explicar la Llei del Referèndum, i els faran emparats en el dret de la llibertat d'expressió, i no haurien de ser fiscalitzats i investigats", i sentenciar, "haurien de garantir la llibertat d'expressió, per això fem via directa a un nou país".

