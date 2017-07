Puigdemont esclata i denúncia les mentides de La Vanguardia

Salva Països Catalans Països Catalans

14 de juliol de 2017, 08.21 h

Com encara hi pot haver gent indepe que compra La Vanguardia???



És un diari espanyolista i antiindependentista... i d'això ja fa molts anys i hi ha molta gent que el segueix comprant... si us plau, siguem una mica coherents... que els donin per allà on no sona!!! hi ha prou diaria a Catalunya com per seguir comprant aquest,..



Salut i Independència!!!