Ferran Bel, determinat a posar les urnes

Última actualització Dijous, 13 de juliol de 2017 20:30 h

L'alcalde de Tortosa i diputat al Congrés reivindica la feina del PDeCAT a Madrid però assegura que estan "esgotats" que el seu posicionament sigui objecte de controvèrsia constant

2 ( 4 vots ) Carregant Carregant



Ferran Bel, alcalde de Tortosa, assegura que fora tot el possible perquè es pugui votar amb normalitat el pròxim 1-O. A més a més, constata que també té dubtes sobre el referèndum i està preocupat per les situacions que es poden produir en l'àmbit personal o familiar.

L'alcalde de Tortosa i diputat al Congrés pel PDeCAT, Ferran Bel, ha assegurat que l'Ajuntament que encapçala farà tot el possible perquè el pròxim 1 d'octubre es pugui votar "amb normalitat".



En una entrevista amb l'ACN, Bel ha volgut recordar la tasca feta pel conseller Baiget i la seva "fidelitat" al procés. L'alcalde ha assegurat que també té dubtes sobre l'1-O i que està preocupat per situacions que es poden produir en l'àmbit personal o familiar però que això "no treu un centímetre" de la seva "determinació" per tirar endavant l'1-O amb èxit.



Dubtes i preocupacions



"Qui digui que no li preocupa o és un inconscient o està enganyant, i no és el cas del senyor Baiget. Jo també tinc dubtes però li asseguro que tant de bo tots els alcaldes del país tinguessin la determinació que tinc jo en possibilitar el vot", ha manifestat Bel. Sobre la tasca del PDeCAT al Congrés, Bel l'ha reivindicat i ha reconegut estar "esgotat" que el seu posicionament respecte algunes propostes que es debaten a Madrid sigui objecte de "controvèrsia" constant.



Ferran Bel va ser un dels molts que va agrair, a través del seu compte de twitter, la tasca feta pel conseller Jordi Baiget quan es va conèixer el seu cessament. Sap que va ser una decisió que el president Puigdemont va prendre amb "molt dolor i neguit", i se sent molest davant les crítiques "alegres i banals" que alguns han fet sobre l'exconseller. "Va ser el secretari del Govern que va signar el 9N i entenc que el reivindiqui, jo també el reivindico, i crec que no és una cosa de la qual podem prescindir", ha assegurat.



L'alcalde de Tortosa ha recordat que el partit on milita, el PDeCAT, ha assumit condemnats i processats perquè la gent pogués votar o perquè es puguin comprar urnes que no s'han comprat. "Ens hem d'espolsar la son de les orelles i no tenir cap mena de complex per reivindicar aquesta feina", etziba, visiblement molest per les crítiques que rep la formació.