El 'The Economist' contempla la possibilitat que Catalunya voti sense el consentiment d'Espanya

Última actualització Dijous, 13 de juliol de 2017 18:00 h

La revista recull el descontentament amb Espanya i opina que Rajoy hauria de modificar la constitució

La publicació parla del referèndum del pròxim dia 1 d'octubre i del fet que si la majoria de catalans vota que 'sí', Puigdemont declararà la independència 48 hores després. Tot i això, també ressalta que amb el 40% o 44% dels catalans a favor de la independència no n'hi hauria prou per fer una "revolució".



La revista The Economist parla de la convocatòria del referèndum. L'article assenyala que si la majoria de catalans vota que 'sí', el Parlament declararà la independència dos dies després.

L'article recull l'evolució del moviment independentista i recorda que el factor detonant va ser la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut el 2010. Així, també comenta que Puigdemont té la legislació espanyola i la internacional en contra. I explica quan el Govern va consultar al Consell d'Europa sobre la legalitat del referèndum, la resposta va ser molt clara: només es podria fer si s'ajustava a la constitució espanyola.

Amenaça militar



La publicació es fa ressò de l'amenaça militar per part del govern espanyol, tot i que constata que segurament el referèndum s'impedirà per la via judicial. A més a més, apunta que amb el 40% o 44% dels catalans a favor de la independència --segons sondejos-- no n'hi hauria prou per fer una "revolució".



L'article deixa entreveure que potser Rajoy, per mantenir el país unit, hauria de preveure una reforma constitucional.