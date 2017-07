Rabell converteix l'última ofensiva policial contra el referèndum en un acudit dolent

Última actualització Dijous, 13 de juliol de 2017 17:20 h

Se'n fot del registre de la Guardia Civil al TNC amb una broma del tot fora de lloc

5 ( 3 vots ) Carregant Carregant





Gerard Sesé @gerardsese - Algú de Catalunya Sí Que Es Pot hauria de contractar a Lluís Rabell un responsable de xarxes, ja que la deriva esperpèntica a Twitter del polític comú està arribant a límits inhòspits. Cada tuit de Rabell és més esfereïdor i aterridor que l'anterior. Aquest cop ha fet broma de l'atac policial a la llibertat política i d'expressió sobiranista després que la Guardia Civil hagi registrat el TNC per l'acte de presentació del referèndum.

La Guàrdia Civil al Teatre Nacional? No hauran portat gossos ensinistrats per detectar metacrilat, oi? — Lluís Rabell (@LluisRabell) 13 de juliol de 2017

Notícies relacionades

No hi ha res pitjor que algú es cregui graciós quan en realitat no ho és. És el cas de Lluís Rabell que ha volgut intentar ser guionista del Polònia per uns minuts sense èxit. El comú s'ha atrevit a fer un acudit, molt dolent, sobre el registre de la Guardia Civil al TNC per l'acte de Junts pel Sí per a presentar el referèndum la setmana passada. La broma, immediatament, ha estat interpretada a les xarxes com un insult de mal gust i una poca-soltada sense cap mena de sentit i totalment gratuïta. El polític de CSQP ha dit: "La Guàrdia Civil al Teatre Nacional? No hauran portat gossos ensinistrats per detectar metacrilat, oi?" i s'ha quedat tan tranquil.