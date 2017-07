Govern de concentració per fer front als cops de l'Estat contra al referèndum

Última actualització Divendres, 14 de juliol de 2017 11:55 h

Puigdemont anuncia l'últim canvi de l'executiu per a la recta final del procés

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Queden 79 dies perquè els col·legis electorals obrin les seves portes i les urnes recullin els vots del referèndum d'independència, més de dos mesos perquè el Govern actuï amb cohesió perquè els cops que rebi de l'Estat no afectin el rumb i les garanties de l'1-O.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont © Govern Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes junqueras, puigdemont, referèndum, turull

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha fet l'últim canvi estructural de l'executiu per consolidar un govern fort per erigir-se com la primera garantia de la votació de l'1-0, "és una legislatura extraordinària, el seu plantejament inicial ja va ser així, és la que els ciutadans van entendre amb el seu vot. La legislatura va començar de manera extraordinària, i acabarà de manera extraordinària, acabarà l'1 d'octubre amb un referèndum d'autodeterminació. És el compromís del Govern".

Puigdemont, que ha recordat que l'1-O és vinculant, ha concretat que a partir dels resultats el país començarà una "nova etapa", una de caràcter autonòmic en cas de victòria del 'No' o encetarà el camí per esdevenir un Estat independent: "per fer-ho possible el Govern ha de caminar com la primera gran garantia necessària". En aquest sentit, el president ha anunciat els canvis a les conselleries d'Interior, Ensenyament, Presidència i Secretari de presidència. Joaquim Forn substituirà Jordi Jané, Clara Ponsatí a Meritxell Ruiz i Joan Vidal a Víctor Culell. El president ha agraït la feina dels consellers sortints, destacant la seva satisfacció per haver complert les tasques amb ètica, convicció i responsabilitat, i ha anunciat que la gestió dels processos electorals passa a mans de la vicepresidència.



Junqueras assumeix l’àrea de Processos Electorals



El vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia, Oriol Junqueras, assumeix des d'avui una de les arees més important per al referèndum, la de Processos Electorals que fins ara depenia del departament de Governació. Junqueras, ha volgut remarcar que el Consell Executiu funciona i seguirà funcionant “com un sol equip”, tot afegint que al Govern no es fa cap distinció entre consellers del PDeCAT i ERC.