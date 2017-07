La Comisió Europea ja valora sense embuts la independència de Catalunya

Juan Carlos de B madriz madriz

14 de juliol de 2017, 13.39 h

El sr Junker és del PP i no pot parla com 'Unió Europea' quan arribi el moment es reuniran i miraran de com protegir millor les seves butxaques. Per una altra banda la caspanya que quedi tampoc serà l'espanya original, segur que més d'un pais ho posa en tela i aleshores el nord d'africa també haura de veure com es queda dintre de europa.

I fins i tot encara que sigui dur també es pot viure fora de la UE, el que no sabem és com pagarà caspanya els seus deliris de grandesa, s'emportarà p... Llegir més