Divendres, 14 de juliol de 2017

"Jo no sóc independentista, però reconec que la via federalitzant que va intentar l'estatut es va demostrar impossible", assenyala el professor de la UNED i referent de Podemos Jaime Pastor en una entrevista a Vilaweb . "Reconec que no hi ha voluntat d'un pacte federal per part de la majoria de partits espanyols. En aquest context, no tindria cap més remei que votar que sí"