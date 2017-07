La CUP celebra el compromís del Govern amb el referèdum

QUERIDO NAZI-ONANISTA "zapustarrastroso" JUAN RUIZ SOLANAS aka como SUPERCAT de Figueras-Gerona: Tus palabras resuenen en mis oídos como un zumbido de moscas. VIVA FELIPE VI, REY DE ESPAÑA Y DE TODOS LOS ESPAÑOLES (logicamente dentro de TODOS los españoles estamos incluidos TODOS los catalanes) VIVA FELIPE VI, REY DE ESPAÑA Y DE TODOS LOS ESPAÑOLES (logicamente dentro de TODOS los españoles estamos incluidos TODOS los catalanes)

14 de juliol de 2017, 13.57 h

El PDECat demana per carta una aportació extraordinària de 60 euros als associats

"És per garantir que el nostre projecte té futur", asseguren Pascal i Bonvehí en una carta adreçada a la militància on es recull la decisió del consell nacional de dissabte passat



Els dirigents de la formació aprofiten per informar que canviaran de seu per trobar un local més "dimensionat i adaptat als nous temps"

