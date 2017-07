Évole fa una broma llastimosa amb el cognom d'un nou conseller

Última actualització Divendres, 14 de juliol de 2017 15:40 h

El periodista que representa l'Espanya més progressista dilapida la seva imatge amb un lamentable tuit

Jordi Évole, un dels periodistes símbol dels progressistes d'Espanya, ha volgut ser graciós avui al seu Twitter i ha fet una broma de dubtable encert i que per a molts usuaris de la xarxa ha tirat per terra la seva imatge periodística. El comunicador de La Sexta i que col·labora escrivint articles a El Periódico, ha fet broma amb el cognom del nou conseller d'interior, Joaquim Forn.

Jordi Évole deu trobar a faltar el seu personatge que el va donar a conèixer quan treballava per El Terrat de la mà d'Andreu Buenafuente: el follonero. El seu últim tuit només s'entén en aquesta línia. Évole ha volgut fer-se el graciós sense encert, emulant el trist (tot i que pretenia fer-se el divertit) tuit d'ahir de Lluís Rabell.

Évole ha fet broma amb el cognom del substitut de Jordi Jané, Joaquim Forn: "El govern català tendrá un nuevo conseller que se apellida Forn (horno). No se me ocurre mejor definición para el ambiente que se respira". Una broma fora de lloc que tira per terra la imatge de periodista seriós i d'investigació que ara vol donar.



Fins i tot, algun usuari li ha retret que tant de bo la comparació amb els 'forns' sigui una referència a la calor de l'estiu i no els usats a principis dels anys 40 a Alemanya.

El govern català tendrá un nuevo conseller que se apellida Forn (horno). No se me ocurre mejor definición para el ambiente que se respira. — Jordi Évole (@jordievole) 14 de juliol de 2017

