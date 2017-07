[Video] Munté s'emociona en el seu adéu durant el discurs de Puigdemont

Última actualització Divendres, 14 de juliol de 2017 17:40 h

Sentit comiat dels consellers que fan un pas al costat

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'ha acomiadat de la consellera de la Presidència, Neus Munté; de l'Interior, Jordi Jané; i d'Ensenyament, Meritxell Ruiz amb un sentit discurs que ha emocionat a tots els allà presents, especialment els que marxaven durant l'acte de la presa de possessió dels nous consellers: Jordi Turull, Joaquim Forn i Clara Ponsatí.

L'acte ha estat especialment emotiu tenint en compte que no ha estat un cessament pròpiament dit sinó que els consellers han preferit fer un pas al costat, tal com explicava Carles Puigdemont aquest matí en roda de premsa.

Aquí, es pot veure com durant el discurs del president, Neus Munté ha hagut de fer esforços per no emocionar-se més del compte.



Notícies relacionades