Plantofada descomunal d'un històric comú a Joan Coscubiela

Manuel Delgado li demana que sigui més ambigu

Manuel Delgado, un històric comunista que va començar a militar al PSUC, que ha format part dels comunistes de Catalunya i que va ajudar a fundar i formar els comuns, li ha etzibat una sonora cleca als seux excompanys de viatge i, especialment, a Joan Coscubiela. La galeta és tan voluminosa que encara li deu fer mal. El text ha estat publicat al seu Facebook.

Manuel Delgado va desmarcar-se dels comuns, d'ICV, de CSQP i tota la pesca quan aquests van començar a jugar amb l'ambigüitat sobre el dret a decidir. Ara, ja amb la distància, pot analitzar els seus excompanys amb una objectivitat clamorosa i una contundència crítica especialment encertada. Qui millor que Delgadao per a poder jutjar el camí que han engegat els de Catalunya en Comú.

El text és una bufetada tan descomunal que encara ressona. Primer als comuns, especialment a Xavier Domènech i, l'últim a rebre de valent, és Joan Coscubiela, que arriba a comparar amb Ciudadanos. Aquí el seu text íntegre publicat al seu Facebook.



"Jo entenc i justifico l'ambigüitat de persones com Ada Colau o Xavier Domenech. Em poso en el seu lloc i comprenc el complicat que és mantenir l'equilibri entre les diferents perspectives sobre el referèndum que aplega l'ambit polític dels Comuns. D'en Xavi admiro i envejo la seva capacitat de parlar sense que s'entengui el que diu. Amb en Joan Coscubiela passa el contrari. Se li enten tot el que diu, que és bàsicament el mateix que el PSOE i, segons com, que Ciutadans. Company Joan, sisplau, no podries ser una mica més ambigu, com l'Ada, o fer com en Domènech i parlar sense dir res? Alguns ho preferiríem."





