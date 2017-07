Es filtren missatges de mòbil de Mercedes Vidal on se'n fot dels treballadors de TMB

Última actualització Dissabte, 15 de juliol de 2017 10:50 h

"No tienen otro pito que tocar los del metro"

Si la imatge pública de Mercedes Vidal, Regidora de Mobilitat a l'Ajuntament de Barcelona, ja estava molt malmesa per la manca d'encerts i èxits en la seva gestió en la vaga de Metro, també les de Bicing, i les passades dels autobusos, ara li acaba d'arribar una estocada difícil de superar. S'han filtrat missatges d'un grup d'EUiA, la branca de la qual pertany Vidal, on es pot veure com la regidora se'n fot dels treballadors.

El portal Info-Horta-Guinardó , ha tingut accés a les converses d'un grup de Telegram (un sistema de missatgeria mòbil similar al Whatsapp) de càrrecs electes d'EUiA. La regidora comuna deixa caure algunes perles que són dignes d'anàlisi i que de ben segur no li ha fet cap gràcia que hagin transcendit a la premsa, ja que encara afebleix la seva posició i li fa un flac favor a l'hora de poder negociar amb autoritat amb els treballadors de TMB.





Sempre segons el mitjà citat, Mercedes Vidal va dir en una conversa el 12 de juliol a les 17:34: "Pues se van a esperar hasta última hora. No tienen otro pito que tocar los del metro".

Davant la seva reprovació, Vidal mostrava la seva total ignorància sobre com funcionen aquests processos i demanava ajuda a altres càrrecs electes municipals, a més que desitjava no haver d'intervenir ella:







Les perles dels regidors comunistes

Per EUiA també ha estat un cop dur la filtració d'aquests missatges. Per una banda, Joan Segado, regidor d'Olesa de Montserrat i integrant del comitè central d'EUiA, defineix la CGT del metro com "una mica una aristocràcia obrera" tot i acceptar que la diferència de sous entre directius i treballadors existeix: "Punto debil: por lo que veo en prensa, que se derive a un debate de sueldos de altos cargos comparandolos con los mas bajos".









També en surt malparat l'assessor de Vidal, David Prieto, també membre d'ICV i de la Plataforma en defensa del Transport Públic, que demana a regidors i alcaldes anar a donar suport el dia de la comissió: "informa el día que se lleve a cabo que creo que tenemos que asistir el máximo de regidores/as y alcaldes posibles. Hay que hacerle frente al pansindicalismo que son una lacra terrible para lo público".

