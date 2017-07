El descomunal, lleig i deforme penis de Fernando VII

Última actualització Dissabte, 15 de juliol de 2017 12:00 h

Patia una hipertrofia muscular fruït dels creuaments entre familiars dels Borbons

Gerard Sesé @gerardsese - Ara fa un parell de dies us explicàvem que havia sortit un llibre sobre Juan Carlos I que narra la vida sexual del monarca. Segons el llibre, el Borbó ha tingut unes 5.000 amants i, fins i tot, en va tenir 10 a la vegada quan ja estava amb la reina Sofía i tenia els 3 fills, un dels quals, l'actual rei Felipe VI. Però no és la primera vegada que escàndols sexuals esquitxen la corona borbònica espanyola.

El primer cine porno espanyol

Amadeo Martínez Inglés, un antic coronel de l'exèrcit espanyol, explica en el seu llibre que Juan Carlos I és addicte al sexe. Segons l'historial d'amants conegudes del Borbó és una afirmació fàcil de creure però encara més si veiem com era el seu avi, Alfonso XIII. El rei que va fugir quan es va declarar la república, es va convertir en productor porno quan va encarregar, dissenyar, escriure els guions i contractar el personal per a gravar 3 pel·lícules d'aquell incipient món. Les cintes, ara mateix es troben a la filmoteca de València i van ser gravades pels germans Baños i la seva productora Hispano Films a instàncies d'Alfons XIII.

Un penis que esqueixava les amants

La dinastia dels Borbons està plena d'encreuaments entre familiars, un fet que comporta, sovint, engendraments amb malformacions físiques o psíquiques, algunes més a la vista que d'altres. Un dels casos més clamorosos va ser el de Ferandando VII, també conegut com "el deseado" que devia ser algun tipus d'ironia carregada de mala llet de l'època. La qüestió és que fruit de tenir ascendència familiar, el Borbó patia hipertròfia muscular fisiològica a l'entrecuix, també coneguda com a macrosomia genital.

De fet, ens han quedat proves escrites de com era aquell fastigós fal·lus. Prosper Mérimée escriptor, historiador i arqueòleg francès, va passar un temps a la cort espanyola i sobre aquest tema va escriure el següent: "Fi com una barra de lacre a la base, i tan gros com el puny a l'altra extremitat; a més, tan llarg com un tac de billar". Un lacre era el cilindre vermell fet de cera que servia per segellar les cartes. Vaja, que amb aquesta descripció l'angunia i repugnància que podria arribar a fer és descomunal.

De fet, es parla que les seves 4 amants van patir de valent a l'hora de practicar el coit. Alguns historiadors han afirmat que alguna va patir algun desgarrament que li podria haver provocat greus malalties o fins i tot la mort. El que sí que està documentat és el coixí que els seus sequaços es van empescar perquè pogués penetrar sense fer tant de mal. Un artefacte esponjós amb un forat al mig que feia de topall i evitava que el membre viril penetrés sencer, molt semblant a un coixí per a gent que pateix hemorroides.

