Greu i malaltissa obsessió de El País amb Junqueras

Li dedica 4 portades seguides

La deriva ultranacionalista espanyola de El País s'està convertint en bogeria desbordada. L'exemple l'hem tingut aquests últims 4 dies amb les seves portades. Estem parlant que el diari espanyol ha començat 4 vegades consecutives el seu encapçalament amb el nom del vicepresident del Govern, Oriol Junqueras.

"No, no es amor, lo que tu sientes, se llama obsesión", la lletra de la cançó 'Obsesión' del grup llatí Aventura va com anell al dit a la fal·lera malaltissa que té el rotatiu espanyol amb Oriol Junqueras. A través d'ell, a més, demostra també la seva animadversió cap el referèndum i una catalanofòbia evident.Ni més ni menys que 4 portades consecutives (i caldria veure la de demà) que El País encapçala amb "Junqueras". Així, tal i com es pot veure a la foto adjunta, el diari espanyol titulava dimecres 12: "Junqueras rechaza la orferta de coordinar el referèndum". El dijous 13 de juliol predicava: "Junqueras quiere implicar a todo el Govern en la consulta". Ahir 14 de juliol etzibava: "Junqueras fuerza una crisis de gobierno por el referèndum". Avui, el titular és el següent: "Junqueras toma el control de un gobierno a la desesperada".