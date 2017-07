Un sector de CatComú destrossa l'acurada ambigüitat del partit i boicotejarà el referèndum

Última actualització Dissabte, 15 de juliol de 2017 16:25 h

Un corrent del nou partit aconsegueix més de 200 firmes: "No anirem a votar"

L'aiguabarreig i l'amalgama de sigles i perfils que representa Catalunya en Comú, el gran partit que havia d'aglutinar les esquerres progressistes de Catalunya ideat per Ada Colau i Xavier Domènech, està a punt de fer fallida. Ja va començar malament quan Podemos de Catalunya no s'hi va sumar. Ara, a més, la seva posició davant el referèndum fa que tingui dos sectors enfrontats: els pro 1 octubre i els que el volen boicotejar.

Aquests últims han emès un manifest que dilapida la calculada i pensada ambigüitat dels comuns i aposta directament per no anar a votar. Les argumentacions i raons, tant trillades com contradictòries amb un grup progressista. Es fa palès, doncs, l'unionisme espanyol d'aquest grup que hi ha dins de CatComú.

"En cap cas serà la consulta que volen les tres quartes parts dels catalans" així comença el manifest, que ja han firmat 214 persones i que rebutja fomentar la participació perquè no compleix les condicions per ser un referèndum "democràtic i efectiu".

Segons han informat en una nota de premsa aquest dissabte, consideren que el referèndum de l'1-O no té les necessàries garanties, no té el reconeixement internacional i que "no interpel·la a tota la societat catalana", sinó que és una proposta unilateral.

Finalment, on se'ls veu el llautó espanyolista és en la frase final: la proposta dels 'comuns', a més de defensar un referèndum efectiu, amb garanties i reconeixement, és aconseguir "un estat plurinacional sustentat en la fraternitat dels pobles i en la capacitat de generar aliances i teixir complicitats amb les forces polítiques de l'Estat i Europa".

