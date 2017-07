Rafah Hajjar, l'estudiant valencià que destrossa l'argumentació nacionalista espanyola

Última actualització Dissabte, 15 de juliol de 2017 19:00 h

És la segona millor nota de tot el País Valencià

"Allá donde triunfa la política de inmersión lingüística, estamos volviendo a la aldea". Amb aquestes paraules feia referència Carlona Punset, a les Corts Valenciances, a l'escolarització en valencià. Toni Cantó va arribar a comparar-la amb la pederàstia. Unes argumentacions que tant Ciudadanos, com el PP i fins i tot alguns sectors del PSOE han abraçat per destruir la unió lingüística dels Països Catalans i per aprofundir en l'espanyolització del País Valencià.

Però Rafah Hajjar tira per terra totes les argumentacions ultres nacionalistes espanyoles i blaveres del País Valencià. El jove estudiant és un noi d'origen magrebí, de família monoparental, que ha estudiat sempre a l'escola pública, l'IES de Llíria, i en la línia en valencià.

El jove que va néixer a Casinos l'any 1999 ha obtingut un 9,8, la segona millor nota del País Valencià i la primera de la província de València en la fase general de la Selectivitat.

Madrid o Barcelona? El jove ho té clar

La nota li permet estudiar el que ha desitjat, el doble grau de Físiques i Matemàtiques però només hi ha dues universitats on s'imparteix, i estan a Madrid i Barcelona. Rafah opta per la capital catalana perquè la catalana és l'única que concedeix 5 beques completes, amb residència i matrícula incloses.

Sempre en valencià

Tant ell com el seu germà, que també va treure una nota brillant a la selectivitat, han estudiat al col·legi públic La Pau de Casinos i, després, a l'IES de Llíria. Sempre en la línia en valencià.

