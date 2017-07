Última actualització Dissabte, 15 de juliol de 2017 21:00 h

El president d'Esquerra anima els assistents de l'Acampada Jove a omplir les urnes i convèncer a altres perquè votin

ACN Montblanc .- El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha afirmat que el compromís en l'1-O per part del Govern és "ferm i segur" i ha apuntat que l'Estat els vol "en l'excepcionalitat" i que "no tenim per què actuar com a ells els agradaria". "L'excepcionalitat la posen ells, intentant impedir la democràcia; nosaltres hem d'actuar amb la màxima normalitat i serenor però també amb el màxim compromís per omplir les urnes", ha dit en l'acte polític central de l'Acampada Jove a Montblanc. Així, ha cridat tothom a votar i ha emplaçat a aquells que encara no podran participar en el referèndum per edat que ajudin "a convèncer que algú voti". En la mateixa línia, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha demanat als assistents que dediquin les hores que queden per l'1-O a "convèncer el jovent que facin possible la república catalana, perquè serà ara i aquí o no serà mai més".

Junqueras ha reafirmat el compromís del referèndum per part del Govern i ha afirmat que se superaran les dificultats "de l'Estat, del govern del PP i de tots els seus aliats que posaran totes les dificultats que podran, les posen cada dia", ha puntualitzat el president d'ERC, que ha acusat l'executiu de Rajoy d'utilitzar pràctiques "fora de qualsevol convenció democràtica, a través de clavegueres"."La seva repressió, la seva guerra bruta, els seus ministres d'interior, no poden actuar així de forma il·limitada, la repressió que practica l'Estat no pot ser infinita", ha dit Junqueras, que ha plantejat la democràcia com la manera de superar l'Estat, i amb la mobilització de la ciutadania "convençuda que democràticament pot decidir el seu futur". "Aquest és el clam que hem de fer a la nostra societat al llarg dels 77 dies" que falten per l'1-O.Junqueras ha recordat que en el referèndum a Escòcia "les generacions més grans són les que van tenir dubtes" i ha reclamat a aquells "que no podeu votar, podeu ajudar que algú voti", pensant en el futur "dels nets i dels fills" i no en un futur "curt". També en la mobilització dels joves s'ha centrat Rovira, que ha demanat als participants de l'Acampada Jove que, quan s'acabi aquesta edició aquesta matinada, treballin per convèncer el jovent que facin possible la república catalana: "perquè serà ara, aquí o no serà mai més"."Ens podem permetre el luxe que el nostre compromís sigui completament serè i explicar-lo amb tranquil·litat perquè això ens fa forts", ha considerat Junqueras. "Ens volen en l'excepcionalitat i l'excepcionalitat la posen ells intentant impedir la democràcia", ha etzibat, mentre ha fet una crida a actuar "amb la màxima normalitat" i "compromís a l'hora de mobilitzar-nos per omplir urnes". "A fe de Déu, que les urnes hi seran!", ha conclòs.A l'acte hi ha participat l'alcalde de Montblanc, Pep Andreu, que ha afirmat que "l'any de la llibertat, l'Acampada Jove durarà un mes per celebrar´-ho", i membres de les JERC. Per l'esdeveniment hi han passat, aquest dissabte, la presidenta del Parlament, Carme Foracadell, la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, o el diputat republicà al Congrés Joan Tardà. L'Acampada tanca aquesta matinada després de tres dies d'activitats.