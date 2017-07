Última actualització Diumenge, 16 de juliol de 2017 11:00 h

Assegura que el referèndum no es farà

El ministre d'Interior espanyol, el popular Juan Igacio Zoido, ha concedit una entrevista al diari El Mundo. Com no podia ser d'una altra manera, un dels temes tractats ha estat el procés català i el referèndum de l'1 d'octubre. En política s'ha de ser molt curós amb les paraules i segur que el ministre és conscient del missatge que ha enviat a Catalunya....

Podria tractar-se d'una declaració de guerra, directament. El ministre Zoido ha assegurat durant l'entrevista que: " Hay armas y resortes suficientes para impedir el referèndum".

Sí, ha parlat d'armes, tot i que es podria interpretar com una expressió no literal, sinó com a sinònim d'instruments o estratègies. Però ja ho ha dit, el ministre ha parlat d'armes per aturar la democràcia. I ho ha fet en una escalada constant del to de les amenaces per part del Gobierno.





A més, amb un to xulesc, ha assegurat a la mateixa entrevista que no caldrà aplicar l'article 155 ni la llei de Seguirdad Nacional espanyola perquè assegura que cap polític català se la vol jugar i ser responsable d'una consulta "il·legal". Ara, també deien que el 9N no se celebraria mai...

