L'eurodiputat del PDeCAT diu que embargar per "posar les urnes" està "molt fora de la normalitat democràtica" i genera "estupor" a Brussel·les

ACN Barcelona .- L'eurodiputat del PDeCAT, Ramon Tremosa, assegura que si l'Estat espanyol entra "en la línia repressiva més pròpia de dictadures que de democràcies avançades" i impulsa "embargaments de béns" pel referèndum facilitarà "el reconeixement futur" de la independència. En una entrevista amb l'ACN, Tremosa admet que aquesta possibilitat genera "autèntica al·lucinació i estupor" a la Unió Europea perquè "està molt fora de la normalitat democràtica". "Si el govern espanyol avorta l'1-O, no sabem com ni de quina manera, no haurà acabat el problema català, al contrari, potser l'haurà fet més gran", defensa. L'eurodiputat català diu que a Europa l'independentisme "no és un suflé" sinó una carpeta que "segons què passi l'1-O" esdevindrà "la primera" sobre la taula.

Pla mig de l'eurodiputat Ramon Tremosa durant l'entrevista a l'ACN

Tremosa destaca el "caràcter pacífic, alegre, festiu i clarament intergeneracional i interclassista" del moviment independentista, que recorda que s'ha manifestat durant 5 anys "sense ni un vidre trencat". "L'Europa política la gran pregunta que fa és: tot això es canalitza a les urnes o no?", explica l'eurodiputat del PDeCAT, que constata que Brussel·les nota un "canvi tectònic a la política catalana", amb unes "persistències de fons" a favor del sobiranisme, especialment "en el vot jove".

"La política europea és molt freda, mira vots en urnes", recorda l'eurodiputat, que creu que si l'1-O "hi ha una participació de 3 milions de persones o més" s'entrarà en un nou escenari en què "el dossier català" arribarà al capdamunt de tots. "Jo sóc de l'opinió que, si el dia 1 hi ha urnes, el govern espanyol ja haurà perdut", destaca Tremosa, que indica que precisament per això Madrid intenta bloquejar amb tots els mitjans possibles la celebració de la consulta.

"L'1-O serà un test d'estrès per veure fins on porten els catalans la voluntat d'independència. Una cosa és fer una manifestació, una cosa és dir que volem la independència, i una altra començar-la a fer efectiva", afirma. Per Tremosa, a Brussel·les i la resta d'Europa ja hi ha una "consciència" que a Catalunya "estan passant coses grans" i que "l'Estat espanyol està reaccionant molt malament i pot passar de tot".

"Quan expliquem a diputats que ens pregunten que hi haurà un embargament de béns, les cares són d'autèntica al·lucinació i estupor", afirma l'eurodiputat. Segons diu, "si l'Estat espanyol arriba a l'extrem de confiscar béns a persones concretes, com fan les dictadures, privatitzant el dolor, focalitzant-lo en una persona concreta per veure si així la resta de la gent calla i no fa res", se situarà "molt fora de la normalitat democràtica".

L'eurodiputat del PDeCAT lamenta que es debati embargar els béns de polítics independentistes pel 9-N o per l'1-O "mentre l'Estat espanyol dilapida" els diners públics i incompleix fins a 91 lleis europees. "Malauradament Europa encara té poca força", admet Tremosa, que recorda que Espanya "ara és el primer" estat de la UE amb més expedients oberts per incompliments, 46 només en l'últim any.

En qualsevol cas, Tremosa veu "lògic" els darrers canvis de govern a Catalunya, perquè el president Carles Puigdemont entra a la part "més important del seu compromís públic" i vol "gent més alienada amb la seva actitud o línia". Amb tot, segons l'eurodiputat del PDeCAT, els consellers sortint "han fet una gran feina".

Un "cordó sanitari" contra Catalunya

Tremosa també assegura que és "molt lamentable" que el govern espanyol "imposi" un "cordó sanitari" al català perquè no tingui reunions a la Comissió Europea. "Diu molt poc de la Comissió Europea que cedeixi a les pressions d'un estat, qualsevol, castigant un govern regional perquè no pensa com el central", lamenta l'eurodiputat del PDeCAT. Tremosa, que ha estat nomenat coordinador d'Afers Econòmics del grup liberal, ha mantingut recentment reunions amb comissaris com el francès Pierre Moscovici o la danesa Margrethe Vestager, entre d'altres. "A mi no em poden vetar, tot i que se sap prou bé de quin partit sóc i quina postura tinc", destaca.

Tremosa admet que en les trobades amb els comissaris "també hi ha preguntes sobre la situació política europea i catalana". "No pots amagar un castell dalt d'una muntanya", indica, citant l'Evangeli. I afegeix: "El govern espanyol potser pot aturar l'1-O, però l'aigua la pots aturar una estona, si té molta força s'acaba escolant".

L'eurodiputat del PDeCAT també descarta en la conversa amb l'ACN que Catalunya sigui expulsada de la Unió Europea. "Això de sortir de la UE ja hem vist amb el cas anglès que serà molt complicat, perquè no hi ha precedents", afirma. "Cada nova multinacional que ve a Catalunya i s'instal·la aquí fa molt més difícil que Catalunya pugui ser expulsada de res: ni de la moneda única, ni de la lliure circulació, i tampoc li interessa ni a França, ni a Alemanya ni a Espanya", destaca.

Segons Tremosa, a Europa no li interessa que Catalunya "pugui ser com un Singapur del sud d'Europa, que pugui fer com Noruega, agafar el que més li convingui de la UE" i fer "dumping fiscal i normatiu". "Qui no ens deixarà marxar si ens independitzem són precisament els espanyols, francesos i alemanys i italians perquè tenen moltes multinacionals aquí, que serien les primeres perjudicades de qualsevol amenaça", afegeix. I conclou: "Tota aquesta pirotècnica verbal, aquesta mena de terrorisme verbal i amenaça que busca que el català acabi votant per la por és falsa i cada dia resisteix menys el pes de l'evidència".

