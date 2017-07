La xarxa explota contra Mercedes Vidal per una foto inapropiada

Última actualització Diumenge, 16 de juliol de 2017 13:10 h

Se la veu anant en bici privada el dia després de la vaga de Bicing

Mercedes Vidal torna a estar al punt de mira. Si ahir us explicàvem els missatges de mòbil que s'han filtrat on es burlava dels treballadors de TMB (va arribar a dir: "No tienen otro pito que tocar los del metro") avui ens fem referència a una foto que ha indignat les xarxes: ella anant en la seva bici privada el mateix dia de la vaga de Bicing.

"Un bon final pel dia, tornar a casa en bici després de la comissió d'Ecologia Urbanisme i Mobilitat @janetsanz #bicibcn #aLaFeinaEnBici"

Aquesta era la frase que escrivia Mercedes Vidal al seu perfil de Twitter i on hi adjuntava una foto on se la pot veure a ella d'esquena i a la seva comanya comú Janet Sanz, pedalejant perls carrers de Barcelona.

Una imatge que no seria notícia si no fos perquè, a part de l'anquilosada vaga que no sap resoldre la regidora amb els treballadors de TMB i que s'enfronta a l'onzè dilluns d'aturades al servei, també han començat protestes i vagues els treballadors de Bicing, el servei d'ús de bicicletes públiques de Barcelona.

La foto va ser publicada l'endemà de la primera jornada de vaga, el 12 de juliol.

Les dues regidores incompleixen la llei i no donen exemple. Tal com es pot veure als cotxes de la foto, ja es comença a fer fosc. Segons dicta la DGT, les bicicletes han de dur timbre i, quan sigui obligatori (de nit, als túnels i als passos inferiors), han de portar una llum blanca de posició al davant, i una altra de vermella darrere i un reflectant posterior homologat. A més, tot i que no és obligatori en ciutat, la Guàrdia Urbana sempre recomana portar casc,

