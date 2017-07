[Vídeo] L'estiu fa penetrar la catalanofòbia a Catalunya a través dels turistes espanyols

Última actualització Diumenge, 16 de juliol de 2017 16:20 h

Dos vídeos es fan virals a les xarxes amb atacs contra els catalans

El discurs de l'odi i de la catalanofòbia que es viu i respira a Espanya penetra a Catalunya de la mà dels turistes espanyols que venen a passar uns dies de vacances. Així és com es pot veure en aquests dos vídeos que ja s'han fet virals a la xarxa.

El primer vídeo es pot veure un energumen espanyol d'actitud semblant a la d'un simi, que es passeja per Salou amb una bandera espanyola i declarant el territori que trepitja com a espanyol. De fet, no para de repetir: "viva Espanya, cabrones" i "catalanes al mar". El vídeo està gravat per la seva xicota que també n'és còmplice.

El segon vídeo es pot veure un altre individu, més jove, que amb un adhesiu d'Espanya i el toro tapa una estelada enganxada a un cotxe particular. Aquest, més temerari que l'altre, fuig corrent amb bici després de la malifeta.

No és d'estranyar que els espanyols es posin nerviosos a Catalunya. Un altre punt emblemàtic i de peregrinació obligada per a molts turistes que busquen sol i mar, a part de Salou, és Lloret de Mar. Allà un restaurant indica els idiomes que té al menú de fora el restaurant i per indicar el català hi posa una estelada.

Más gente así hace falta. Que no les de miedo defender a ESPAÑA en ESPAÑA. pic.twitter.com/P3c5aW1Ctv — Cuñado (@CunadoDeTuiter) 9 de juliol de 2017

Fem circular la cara d'aquest graciós ???

Que tothom vegi que és un autèntic imbècil !!!! pic.twitter.com/NwS6UnWlnQ — LLuna Catalana ||*|| (@LlunaCatalana) 15 de juliol de 2017

