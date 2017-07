Els comuns també posen traves al referèndum veneçolà contrari al chavisme

Última actualització Diumenge, 16 de juliol de 2017 15:00 h

Veneçolans residents a Barcelona acusen l'ajuntament de negar-los l'accés a un centre cívic i haver de votar al carrer

ACN Barcelona .- Veneçolans residents a Barcelona han criticat que l'Ajuntament de Barcelona no els hagi deixat entrar al Centre Cívic Pere Quart del districte de Les Corts per votar en el referèndum convocat aquest diumenge per l'oposició al Govern de Nicolás Maduro. Expliquen que quan han arribat a les 7.30 hores al centre no hi han pogut entrar i finalment han muntat les meses de votació al carrer. El regidor de les Corts, Agustí Colom, ha defensat que els organitzadors no disposaven de l'autorització adient i que s'ha decidit no permetre l'accés al centre perquè no es podien garantir les condicions de seguretat. Segons Colom, no va ser fins ahir al vespre que van tenir coneixement que una persona havia anat al matí a la Guàrdia Urbana del districte per "informar" que volien fer la votació al centre i ha afirmat que llavors ja se'ls va dir que no disposaven d'autorització.

Els organitzadors han donat a conèixer la situació a través de les xarxes socials i per exemple en perfils com 'SOSVeneçuela BCN' han explicat que a les 7.30 hores s'ha personat el regidor de l'Ajuntament de Barcelona per "prohibir" l'accés al centre al•legant la necessitat d'una llicència que, segons ells, no els havien "comunicat". Afegeixen que tot i això, l'"esperit democràtic veneçolà" es mantindrà amb un total de 15 taules al carrer perquè la gent hi pugui votar.

Colom ha assegurat que la persona que es va dirigir fins a la comissaria de la policia local de les Corts va donar informació "confusa", que parlava del Centre Cívic com un centre "privat" i que va dir que s'espera una afluència de fins a 16.000 persones. El regidor ha assegurat que amb la informació que li va facilitar la urbana i fent ús de la "prudència" van decidir que no es podia autoritzar l'activitat per la manca d'elements de control i seguretat requerits per garantir que es desenvolupés sense riscos. "No podíem permetre fer una activitat sense autorització en un centre públic", ha declarat.

Per això, ha explicat que aquest matí s'han personat a les portes del centre i han comunicat a la gent que hi havia que no es podia organitzar la votació a l'interior del centre. Ha afegit però que s'ha buscat una solució que permetés fer la votació amb unes "mínimes garanties" i "minorant el risc" que suposava fer-la a dins. Colom ha negat que hi hagi cap intencionalitat darrera d'aquesta decisió i ha assegurat que l'Ajuntament de Barcelona dóna autoritzacions a "qualsevol que compleixi els requisits". "No distingiríem cap acte en funció d'una força o altre", ha asseverat.

En tot cas, el regidor espera tenir tota la informació sobre com han succeït els fets aquest dilluns al matí per tal de poder analitzar-la. Amb la que disposa ara, ha assegurat que han pres l'actuació "que corresponia".





En#bcn no nos permitieron hacer la #consultapopular en el centro cívico que teníamos reservado y pago, y nos tocó improvisar en la calle pic.twitter.com/F1ER9KCtNv — Venmundo BCN (@VenmundoBCN) 16 de juliol de 2017

#Urgente Barcelona, España Partido Podemos (chulos de Maduro) sabotean #ConsultaPopular16J ¡Vzlanos se restean y siguen proceso en la calle! — Luis Florido (@LuisFlorido) 16 de juliol de 2017

