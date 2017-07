Guerra oberta a CSQP entre demòcrates i unionistes

Última actualització Diumenge, 16 de juliol de 2017 18:00 h

Després de conèixer ahir el manifest unionista del sector de Catalunya en Comú que pretén boicotejar el referèndum i que s'alinea amb el PP, Ciudadanos i PSC, un dels diputats al Parlament de Catalunya que sempre ha tingut les idees més clares sobre el referèndum, el dret a decidir i la necessitat de Catalunya de ser sobirana, Joan Giner, i que fa poc ha estat apartat del poder a Podemos a Catalunya, feia aquesta contundent piulada: "L'esquerra amb massa institució i poc carrer pot acabar negant la veu a la gent".

L'esquerra amb massa institució i poc carrer pot acabar negant la veu a la gent. https://t.co/XMArYb7yHy — Joan Giner (@giner_joan) 15 de juliol de 2017

Aquesta plantofada que retratava els seus companys comuns, com no podia ser d'una altra manera, ha estat resposta per Lluís Rabell, que porta ja setmanes desbocat a les xarxes socials i que ha convertit el seu perfil oficial de Twitter en un conjunt piulades plenes d'improperis i exabruptes contra el procés i la democràcia.Les paraules deRabell: "Això ho diu un diputat... de gent que ha gastat molts anys i sabates trepitjant carrer. El debat d'arguments, millor que la desqualificació" de seguida han indignat la xarxa, una vegada més.