Veu "positius" els canvis al Govern i dóna suport al president

ACN Barcelona .- Reagrupament ha valorat com a "positius" els darrers canvis al Govern i ha exigit la destitució "immediata" del director dels Mossos d'Esquadra, Albert Batlle, "per les mostres de manca de compromís amb el procés". En un comunicat, expliquen la Junta Directiva Nacional ha reiterat el seu "suport total" al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el camí a l'1-O i s'han mostrat convençuts que les modificacions són per aconseguir una organització "més potent i cohesionada" i aconseguir una victòria "aclaparadora".

Per això, ha fet una crida "urgent i contundent" a que aquells que ocupen un càrrec de responsabilitat política i manifestin "dubtes", posin el seu càrrec "a disposició del president o del responsable polític immediat per evitar ser instrumentalitzats pels espanyols i actuar com a baules febles".

És en aquest context que considera "urgent i necessària" la destitució immediata de Batlle. "la presència d'aquest alt responsable és, en les circumstàncies presents, totalment inasumible", diuen al nou conseller d'Interior, Joaquim Forn. També demanen al PDeCAT "centrar tots els esforços" en la campanya pel 'sí.

