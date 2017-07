El PP desconcertat davant la fermesa del referèndum

Última actualització Dilluns, 17 de juliol de 2017 05:00 h

El vicesecretari de Comunicació assegura que "els mateixos que justifiquen ETA són els que justifiquen els totalitaris a Catalunya"

ACN Barcelona .- El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, ha assegurat que les "purgues" del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'assemblen a les purgues del líder veneçolà Nicolás Maduro. "Però també a l'absoluta intransigència que vam viure en els pitjors anys en que als constitucionalistes ens costava la vida defensar les nostres idees", ha afegit en l'acte de clausura de l'Escola de Formació Miguel Ángel Blanco. Ha assegurat que "els mateixos que justifiquen ETA, són els que justifiquen els totalitaris a Catalunya i els dictadors a Veneçuela". El popular ha criticat les "equidistàncies" i les "amistats perilloses" entre Podemos i Maduro i també entre el diputat d'ERC al Congrés Joan Tardà i el coordinador general de Sortu, Arnaldo Otegi, per oferir un míting conjunt.

En aquesta línia, Casado ha dit que Tardà i Otegi "són el mateix perquè defensen el mateix" i ha assegurat que en el cas del segon, "no es una persona innòcua" sinó un "pistoler confés" i un "terrorista a qui han enxampat". "No podem tolerar que els que volen trencar Espanya donin mítings amb Otegi", ha dit.Casado ha assegurat que sense l'exregidor del PP Miguel Ángel Blanco –assassinat per ETA el 1997- la banda terrorista "potser continuaria matant" i ha dit que va ser aquest assassinat el que va fer que es comencés a interessar per la política per lluitar contra que et matessin per les teves idees. Així, ha defensat que al PP no "idolatren" assassins i s'allunyen de països "malalts".