Onzena vaga de Metro a Barcelona i cinquena del Bicing

La mateixa CGT ja denunciava fa unes setmanes en una entrevista a Revista Mirall que l'Ajuntament i Mercedes Vidal volen que el debat giri al voltant del tema econòmic, qüestió que està resolta i no entra en la negociació. La situació està enquistada en la jubilació del 2019 i el nou model de torns que planteja l'empresa.

Dimecres de la setmana passada l'oposició en bloc va rebutjar a l'Ajuntament a la presidenta del TMB, Mercedes Vidal, per la seva gestió de les negociacions amb els treballadors del metro i va rebre crits per part d'un grup de treballadors i representants sindicals que van demanar la seva dimissió.

Com cada dilluns, els serveis mínims del metro seran a les franges de 7.00 a 9.00 hores; de 16.00 a 18.00, i de 20.30 a 22.30 hores i els combois circularan en un 40% als matins i tardes, mentre que durant el darrer tram només ho faran un 20%.

Nova jornada de caos a Barcelona. Onzena vaga al metro a causa del no acord entre treballadors i direcció del TMB, a la que també se suma una de les 15 jornades d'aturades parcials dels empleats del Bicing contra les condicions laborals de l'empresa a càrrec del servei.

Els usuaris s'acumulen quan intenten entrar al metro per una de les portes, aquest dilluns a Entença

