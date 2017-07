L'apatia d'Adif fa que es trigui quatre dies a restablir la circulació de l'R-15 entre Reus i Móra la Nova

Última actualització Dilluns, 17 de juliol de 2017 14:00 h

La línia està molt malmesa i hi ha un pas constant de trens de mercaderies

Després de quatre dies de treballs, Adif aconsegueix reparar les destrosses que va provocar el descarrilament d'un tren de mercaderies a Capçanes i restableix la circulació de l'R-15 entre Reus i Móra la Nova.

Imatge del descarrilament del tren de mercaderies a Capçanes

Adif ha necessitat quatre dies per reparar les destrosses que va provocar el descarrilament d'un tren de mercaderies a Capçanes. Ara, ja s'ha pogut restablir la circulació de trens de l'R-15 entre Reus i Mora la Nova.



El descarrilament es va produir en un revolt d'entrada a un túnel entre els Guiaments i Marçà, al Priorat, on una trentena d'operaris han treballat aquests dies per refer els carrils i la catenària, que van quedar afectats.



Trajecte amb autobús



Des de dijous i fins aquest dilluns, els encarregats de suplir aquest trajecte eren vuit autobusos. Aquest és el quart descarrilament que hi ha en aquesta zona en un any. El tram està molt malmès i amb una única via, hi ha un pas constant de trens de mercaderies.



Tant els usuaris, com alcaldes i la mateixa Generalitat han denunciat un manteniment deficient de la línia.

