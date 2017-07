Última actualització Dilluns, 17 de juliol de 2017 12:00 h

El PSOE extremeny creu ara que aquesta mancança s'ha de "reparar" per la via del "diàleg" i recuperar als catalans que creguin en un "projecte col·lectiu"

El president d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara (PSOE), creu que "Catalunya no té l'Estatut que volia tenir" i que això ha comportat que un percentatge "no menyspreable" s'hagi convertit a l'independentisme.

El president d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara (PSOE), ha explicat aquest dilluns que Catalunya no té l'Estatut que els catalans van voler i entén que aquesta situació ha de ser "reparada" per una via de "diàleg" perquè les singularitats siguin reconegudes.



Segons ha senyalat Fernández Vara en una entrevista a la Cadena Ser, a Espanya "hi ha realitats en algunes comunitats autònomes que representen singularitats molt especials", amb la qual cosa, aquestes realitats han de formar part dels estatuts de cada regió.



El president extremeny ha exposat que mentre la resta de comunitats han tingut l'Estatut que "volien tenir", "l'única que no té el que va voler tenir és Catalunya". Per això, ha proposat "reparar-lo" per la via del "diàleg".



El motiu detonant



Fernández Vara creu que un percentatge "no menyspreable" de persones a Catalunya s'han convertit a l'independentisme "sense ser-ho": "van anar a votar a un referèndum (de l'Estatut) i un tribunal els el va tombar". Per això s'han de recuperar als catalans que creguin en un "projecte col·lectiu" que "no sigui excloent".

