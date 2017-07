Última actualització Dilluns, 17 de juliol de 2017 11:05 h

A l'escrit presentat al Jutjat, també inclou tots els actes previstos d'ara fins a l'1 d'octubre

1 ( 2 vots ) Carregant Carregant



La formació anticapitalista presenta un escrit al Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona per respondre als requeriments que aquest està enviant a empreses, funcionaris i teatres sobre la celebració del referèndum. Per altra banda, la CUP també ha inclòs la llista de tots els actes previstos fins l'1 d'octubre.

El diputat de la CUP Benet Salellas parla amb Mireia Vehí al ple del passat 14 de juliol © Núria Julià Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes 1-O, Barcelona, CUP, independència, Jutjat, referèndum, TNC

La CUP ha presentat un escrit al Jutjat d'Instrucció núm. 13 de Barcelona per donar resposta als requeriments que aquest està enviant a empreses, funcionaris i teatres sobre la celebració del referèndum.

En l'escrit, la CUP comunica al Jutjat la seva condició de "coautora i cooperadora necessària" de l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Així l'esquerra independentista s'inculpa directament davant del Jutjat i demana al titular de l'òrgan judicial que la tingui com a part investigada donada la seva condició de partícip en aquest referèndum.

Per la formació anticapitalista, aquest referèndum no pot ser considerat un delicte però degut a les diligències penals que hi ha obertes, "demana ser-hi present com a actor polític d'aquest referèndum d'autodeterminació fet que d'acord amb la llei processal permetria tenir accés a l'expedient i poder demanar la pràctica de diligències" han explicat a través d'un comunica.

Fer front a l'estratègia de la por

A més a l'escrit presentat al Jutjat la CUP hi acompanya la llista de tots els actes previstos d'ara fins a l'1 d'octubre per tal de deixar clar que "no ens amagarem de cap de les nostres accions d'impuls del referèndum", han exposat.

Amb aquesta acció la CUP-CC vol demostrar la necessitat de fer front a l'estratègia de la por que han endegat les institucions de l'Estat contra el referèndum de l'1 d'octubre i contra l'independentisme.

"L'actuació del Jutjat 13 al TNC demostra que el problema no és el govern del PP sinó l'aparell de l'Estat, un estat antidemocràtic que, com hem denunciat, és un estat autoritari de dret", ha explicat el diputat de la CUP-CC Benet Salellas. "Davant d'aquests embats de l'Estat, dels seus jutges afins i fiscals, nosaltres hem de respondre sense por, de cara, amb la convicció i determinació política que aquest referèndum el farem", ha afegit.

Notícies relacionades