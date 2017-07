Última actualització Dilluns, 17 de juliol de 2017 15:00 h

Estudiants, professors i personal d'administració que han signat el manifest contra la decisió del consell de govern

La comunitat universitària de Lleida ha signat un manifest contra la decisió que va prendre el consell de govern i que situa la UdL com l'única universitat pública catalana que no dóna suport al Pacte Nacional pel Referèndum.

Fins a 665 membres de la comunitat universitària demanen al rector de la Universitat de Lleida, Roberto Fernández, que es replantegi el rebuig a sumar-se al Pacte Nacional pel Referèndum.

Són estudiants, professors i personal d'administració i serveis (PAS) que han signat el manifest contra la decisió que va prendre el consell de govern el passat 15 de juny i que situa la de Lleida com l'única universitat pública catalana que no dóna suport al Pacte.

Els impulsors consideren que aquest òrgan no és prou plural per prendre una decisió d'aquestes característiques i per això reclamen que es faci a través del Claustre o d'una consulta virtual a tota la comunitat universitària. Les signatures d'adhesió al manifest s'han recollit des del 27 de juny fins aquest diumenge a través de la xarxa interna de la universitat i dimecres vinent es presentaran a la reunió d'aquest mes del consell de govern.



Consulta al campus virtual

La consulta que es planteja al rector per fer mitjançant el campus virtual demana que contempli les opcions d'adherir la UdL al Pacte Nacional pel Referèndum; en contra de l'adhesió, o que la UdL no es posicioni al respecte.

El portaveu del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans a Lleida, (SEPC) i impulsor del manifest, Llibert Rexach, s'ha mostrat satisfet del volum d'adhesions recollides. Assegura que se n'esperaven menys tenint en compte la baixa participació que normalment es registra a la UdL en iniciatives similars i que l'acció s'ha fet a final de curs. Per tant, considera que s'ha demostrat que la qüestió ha generat interès entre la comunitat universitària i confia que el rector els rebi dimecres i accepti les seves demandes.