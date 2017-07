Junqueras nega la seva implicació amb els canvis al Govern i anuncia la compra d'urnes per demà

Última actualització Dilluns, 17 de juliol de 2017 13:00 h

El vicepresident del Govern subratlla que "no acostuma a manar enlloc" i afegeix "ajudo tant com puc"

El vicepresident de l'Executiu català, Oriol Junqueras, ha negat haver pressionat al president de la Generalitat i ha assegurat que aquest dimarts es materialitzarà la compra d'urnes pel pròxim 1-O.

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha negat aquest dilluns haver pressionat al president, Carles Puigdemont, per remodelar el Govern i cessar els consellers poc compromesos amb el referèndum.



"No tinc res a veure amb els canvis en el Govern", ha sentenciat en una entrevista a Rac1. D'aquesta manera, Junqueras ha defensat que els canvis a l'Executiu són cosa del president: "No acostumo a manar enlloc" i ha afegit "faig el que puc, ajudo tant com puc".



Què passarà amb el patrimoni dels consellers?



Un dels debats que pren més força a mesura que s'apropa l'1 d'octubre és el patrimoni dels consellers. Sobre aquesta qüestió, el vicepresident s'ha preguntat "Quan algú insinua que perseguiran el nostre patrimoni, què ens diuen? Vindran a casa meva i em faran fora amb els meus fills? De veritat volen fer això? De veritat creuen que la societat catalana del s. XXI ho permetrà?".



Junqueras no té por de la seva inhabilitació, i ha exposat que si això passa seria secundari: "A mi no em trobaria a faltar ningú. No estic aquí per evitar que m'inhabilitin. Estic aquí perquè sempre m'ho he cregut i ho he defensat".



Compra d'urnes



També ha insistit en el fet que aquest dimarts, el Govern materialitzarà la compra d'urnes i ha relativitzat que això suposi una querella contra els membres del Govern: "De querelles segur que no en faltaran. El Govern espanyol no és tan generós en altres coses, però en això sí".

