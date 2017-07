El Govern Colau prioritza la publicitat institucional als grups Zeta (2,7M€) i Godó (2,4M€)

Última actualització Dimarts, 18 de juliol de 2017 05:00 h

Entre els dos grans grups acaparen quasi el 60% dels 9,5 milions d'euros gastats en publicitat per l'Ajuntament de Barcelona el 2016

Segons les dades a les quals ha tingut accés el directe.cat, l'Ajuntament de Barcelona ha destinat 9,5 milions d'euros l'any 2016 a publicitat institucional, ha rebaixat la xifra de l'any 2015 (més de 14M€) però ha seguit apostant pels dos grans grups mediàtics, precisament els dos que més han oblidat la vaga de metro. Entre el Grup Zeta (El Peiódico, Sport..) i el Grup Godó (La Vanguardia, El Mundo Deportivo, RAC1, RAC 105) s'emporten més de 5 milions és a dir quasi el 60% dels diners destinats a publicitat institucional. Els segueixen la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació amb 464.534 euros, el diari ARA amb 298.422€, el diari 20 minutos amb 293.658€, el Grupo Prisa amb 263.509 i Time Out amb 129.390€. En aquest enllaç podeu comprovar totes les dades.



Escàndol amb el repartiment a la premsa digital: El Periódico.cat (913.809€) encapçala la llista de diners rebuts malgrat ocupar el lloc vuitè en audiència





L’Ara.cat (96.384€) és el segon de la llista a molta distància de la capçalera del Grupo Zeta però se li respecta la seva segona posició per audiència, el segueix el grup El Món (49.834€) i també se li respecta la seva tercera posició, Vilaweb (37.678€) també se li respecta la seva quarta posició per audiència. En cinquena posició per diners rebuts es troba el grup Nació digital (30.540€) malgrat ser el líder destacat per audiència durant tot l’any 2016.



El Crític (17.990€) en surt enormement afavorit sent el sisè mitjà digital per diners rebuts malgrat ser el desè per audiència





A molta distància dels altres digitals, en setena posició per diners rebuts hi trobem elPuntAvui.cat (17.300€) i cinquè mitjà per audiència, en vuitena posició el Racó Català (9.291€) i novè en audiència, seguit en novena posició el directe!cat (6.767€) malgrat estar situat per audiència en el sisè lloc, en desena posició El Nacional (6.391€) i setè en audiència.