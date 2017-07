Última actualització Dilluns, 17 de juliol de 2017 21:05 h

El president de la Generalitat reivindica la vigència del cinema compromès de Costa-Gavras en el lliurament del Premi Internacional Catalunya

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reivindicat aquest dilluns al vespre la vigència del cinema compromès de Costa-Gavras en el lliurament del 29è Premi Internacional Catalunya. Segons Puigdemont, és erroni pensar que les farses judicials, les regressions de llibertat, les tortures, les farses judicials o els cops d'estat són cosa del passat o que es donen només en països en vies de desenvolupament. "El nostre present coneix més a prop del que podríem imaginar conductes pròpies de règims totalitaris com els que retrata Costa-Gavras", ha asseverat posant d'exemple la gestió de la crisi dels refugiats. Al seu entendre, el sistemes han "refinat" avui dia la seva "perversió per ser més eficaços" de manera que els populismes, totalitarismes disfressats, les manipulacions o els enganys acompanyen "sovint amb massa indolència la manera com alguns estats tècnicament democràtics es burlen de les llibertats".

Notícies relacionades

Al seu entendre, la mort de centenars de persones a la Mediterrània respon a estats que a les conferències internacionals "prediquen el seu compromís i la solidaritat" mentre que amb la seva actitud no paren de permetre-ho.En aquest sentit, considera que el cinema és "molt útil" a la societat actual ja que des del terreny de la llibertat de creació i expressió, la cultura i el compromís social i polític és com es poden "desemmascarar" les farses que s'amaguen i es justifiquen rere els "abusos" dels estats i "dels sistemes que els emparen".Per això, ha animat Costa-Gavras a continuar "creant, enviant missatges i sacsejant amb la seva mirada insubornable" el món actual.