Franco entra en escena per fer campanya pel boicot al referèndum

APAÑAMELAPELA II*II Republica Catalana II*II Republica Catalana

18 de juliol de 2017, 12.17 h

#2





CATALÀ PRENYAT = CUL ESCALDAT = CANALETA MA CREMADA





La Canaleta te la ma CREMADA de tant CASCARLA als camioners que pasen per Cardendedeuendeu

i la boca escaldada de tant fer el "FRANCES"

No vol surtir de l'armari, nomes surt per anar a treballar a la carretera amb els camioners.

Llavors va estida com un "TRAVELO" amb talons, mitges i sostens, i pintada com el cul d'una mona.



AI CANALETA



QUE EL COR S'HEM PETA



SE M'OBRE LA BRAGUETA



i EM SURT LA CIGALETA



VOLS FER-ME UN FRANCES, UOH ... Llegir més