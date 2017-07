La CUP Barcelona posa contra les cordes Colau en la defensa de l'1-O

Última actualització Dimarts, 18 de juliol de 2017 13:00 h

La formació anticapitalista insta al govern de Bcomú a posicionar-se a favor del referèndum

Noves pressions per a Ada Colau. Ara, la CUP Barcelona demana també al govern de Bcomú que es posicioni a favor del referèndum i en sigui "part activa". Així, la regidora de la formació Maria Rovira ha recalcat que "no hi ha posicions neutres" i que "han de triar si es posicionen a favor de l'exercici de les llibertats polítiques i democràtiques sumant-se al conjunt de les forces".

La regidora de la CUP Barcelona Maria Rovira i la diputada al Parlament i futura regidora de l'Ajuntament de Barcelona Eulàlia Reguant © Twitter @CUPBarcelona Comparteix Tweet

La CUP-Capgirem Barcelona ha instat el govern d'Ada Colau a posicionar-se a favor de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre i ser-ne "part activa".



"No hi ha posicions neutres. L'Ajuntament i el seu govern han de triar si es posicionen a favor de l'exercici de les llibertats polítiques i democràtiques sumant-se al conjunt de forces per assegurar que el referèndum es dugui a terme o si es col·loca al costat de l'estat espanyol", ha afirmat aquest dimarts la regidora Maria Rovira en roda de premsa.







l’Ajuntament de Barcelona ha de vetllar per posar totes les garanties perquè es pugui tirar endavant el Referèndum.#PrenPartit pic.twitter.com/eV6Q43uTd6 — CUP Capgirem BCN ♀ (@CUPBarcelona) 18 de juliol de 2017 Els cupaires han demanat públicament al govern local que "posi les garanties" celebrar la consulta vinculant, i ha presentat un llistat de requisits. Desplegar una campanya fent una crida a la participació, organitzar debats, facilitar l'acollida d'observadors internacionals i acordar un sistema de vigilància per l'1 d'octubre són algunes de les mesures "imprescindibles" que la CUP vol traslladar directament a Colau en una reunió que ha demanat aquest matí.

