El Govern acorrala les respostes de l'Estat contra el referèndum amb una nova estratègia

Última actualització Dimarts, 18 de juliol de 2017 15:35 h

L'executiu aposta per oficialitzar els avanços quan hagi acabat tot "l'itinerari"

El govern de la Generalitat canvia d'estratègia, davant la constant pressió de l'Estat contra els consellers i l'executiu ha decidit girar el rumb per reservar-se el control de les respostes del Gobierno contra el procés. D'aquesta manera, el Govern farà oficial qualsevol nou avançament quan ja estigui tot el procés tancat perquè l'Estat no pugui actuar amb la bel·ligerància amb la qual està actuant aquestes setmanes.





Jordi Turull, durant la seva primera roda de premsa com a portaveu del Govern © Rafa Garrido Comparteix Tweet

Etiquetes jordi turull, mossos, referèndum

Els canvis de l'executiu de Puigdemont també ha portat una nova manera de plantejar l'oficialitat i l'anunci de les noves mesures que el Govern prepara o té llestes, segons ha explicat aquest matí el conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, el Govern a partir d'ara farà públics els canvis quan aquests ja estiguin completats: "quan l'itinerari estigui complet, ho presentarem".

Turull, que avui s'ha estrenat com a portaveu del govern de Puigdemont, ha deixat molt clar que a partir d'ara l'executiu català no facilitarà les coses a l'Estat perquè actuï, així, per exemple, quan enceti una nova mesura per garantir el referèndum es farà oficial quan aquest estigui tancat: "tots els passos els farà el Govern en conjunt i solidaritat, les coses les presentarem completades". En aquesta línia, el conseller de Presidència ha detallat que hi ha un organisme del Govern que es dedicarà a analitzar i compartir informació de com avancen les coses.

No s'accepten lliçons contra el nou director dels Mossos

El portaveu del Govern s'ha mostrat molt contundent a l'hora de respondre les preguntes del nou director dels Mossos d'Esquadra, Pere Soler, qui ha estat motiu d'escarni a la xarxa pel món unionista que ha recuperat tuits anteriors al seu nomenament amb comentaris contraris a l'Estat i el RCD Espanyol. Turull, que ha tret importància a la militància esportiva, explicant que ell és de l'Espanyol i no es molesta per aquest tipus de coses, ha reblat que si algú s'esperava un nou director simpatitzant del PP o C's "lamentem decebre'ls". Per al conseller, "el nou director comparteix el projecte del govern que hi ha. Qualsevol crítica de l'Estat amb el nou director ens ho prenem com un elogi. Ja sabem quin és el model de l'Estat espanyol, Operació Catalunya, hauria d'intentar confondre's amb el paisatge. Lliçons cap, no ens volem assemblar gens amb el model espanyol. Nou té tota la confiança del govern".

