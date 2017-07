La CUP no oblida els independentistes torturats el 1992 i planta Garzón al Parlament

Última actualització Dimarts, 18 de juliol de 2017 19:00 h

Els anticapitalistes han retret davant l'exjutge la seva complicitat per no investigar les denúncies

Gest contundent de la CUP-Crida Constituent contra l’exjutge de l’Audiència Nacional, Baltasar Garzón, que avui compareixia al Parlament de Catalunya al grup de treball per elaborar la futura llei sobre els nens robats del franquisme.

Amb una forta càrrega simbòlica i de solidaritat amb els independentistes detinguts i torturats durant l'any 1992 per evitar qualsevol reivindicació independentista durant els Jocs Olímpics de Barcelona'92, la diputada Gabriela Serra li ha lliurat a Garzón una còpia de la declaració dels detinguts on es van denunciar les tortures i una còpia del documental "Operació Garzón contra l'independentisme català'.

L'exjutge, que ha comparegut en qualitat d'assessor en el marc del grup de treball que ha d'elaborar una proposició de llei sobre els nens robats durant el franquisme, s'ha topat, un cop acabada la seva compareixença, amb Ramon López, Ramon Piqué, Josep Musté, Vicent Conca i Eduard Pomar. Tots ells expressos polítics detinguts i torturats en la coneguda com 'Operació Garzón', han pogut mantenir un intercanvi d'impressions amb l'exjutge. Li han recordat que varen denunciar davant d'ell mateix que havien estat víctimes de tortures i que ell havia ignorat les seves denúncies. Garzón ha reconegut que "en aquells temps" no s'investigaven prou les tortures, però ha defugit responsabilitats tot explicant que no tenia "competències" per investigar possibles tortures.