Una de les vies que tenen els investigadors espanyols és mitjançant les seves publicacions, i això és el que van fer en P. Padilla, J. Ramírez i J.M. Górriz del Departament de Teoria del Senyal, Telemàtica i Comunicacions - CITIC, Universitat de Granada, en J.L. Padilla del Departament d'Electrònica i Informàtica - CITIC, Universitat de Granada i J. F. Valenzuela-Valdés, del Departament d'Enginyeria de Sistemes Informàtics i Telemàtics, Universitat d'Extremadura, que mitjançant el seu estudi sobre les empremtes digitals per a la identificació de dispositius afegeixen en l'apartat de consideracions que aquest treball s'ha dut a terme "malgrat les dificultats econòmiques del país dels autors, i concretar que els autors volen remarcar "la clara contribució del govern espanyol a la destrucció de l'horitzó d'R+D d'Espanya i la destrucció d'una generació completa".

El treball, públic des del 5 de setembre del 2014, es pot llegir a la publicació internacional Journal of the International Measurement Confederation de la IMEKO, una federació no governamental de 42 membres que analitzen individualment el progrés de la tecnologia. La institució es dedica a l'intercanvi internacional d'informació científica i tècnica, analitza el camp del mesurament i la instrumentació i a millora de la cooperació internacional entre científics i enginyers de la recerca i la indústria.

La nota dels investigadors és un cop dur contra les polítiques del Gobierno, ja que IMEKO té un estatus consultiu amb l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) i l'Organització de les Nacions Unides per al Desenvolupament Industrial (ONUDI), a més de ser formar part de cinc comitès de coordinació d'associacions internacionals, com la Federació Internacional de Control Automàtic (IFAC), la Federació Internacional de Processament d'Informació (IFIP), la Federació Internacional de Societats de Recerca Operativa (IFORS) i l'Associació Internacional de Matemàtiques i Informàtica en Simulació (IMACS).