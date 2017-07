Última actualització Dimarts, 18 de juliol de 2017 21:35 h

Turull diu que els més interessats a votar al referèndum són els del 'no' perquè "cap país que s'ha independitzat d'Espanya ha volgut tornar"

ACN Barcelona .- L'acte central del Partit Demòcrata (PDeCAT) a Barcelona de la campanya pel 'sí' al referèndum ha servit per donar imatge d'unitat després dels canvis de la setmana passada al Govern. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reivindicat la votació de l'1-O i ha assegurat que ha de servir per "culminar" el camí que va començar "l'endemà de la desfeta", en referència a l'11 de setembre de 1714. Des de la plaça de la Concòrdia de Les Corts, el cap de l'executiu ha apuntat que la generació que va perdre la Guerra de Successió "no es va resignar i es va alçar amb la idea que, algun dia, una nova generació tindria la responsabilitat de culminar el que es va començar". Al seu torn, el conseller de Presidència, Jordi Turull, ha sentenciat que els "més interessats" a votar l'1-O són els del 'no', perquè "cap país que s'hagi independitzat d'Espanya no ha volgut tornar".

"No ho hem triat, però ens ha tocat", ha asseverat Puigdemont, en relació a la responsabilitat de "culminar" el procés amb la votació de l'1-O. Aclamat per les 300 persones que han omplert la plaça, Puigdemont ha constat que "aquest país no el fan les conquestes militars, ni es fa a còpia de glòries imperials passades, com a resultat d'una dominació històrica d'un poble sobre un altre poble". Amb un to contundent, propi d'un míting polític, el president ha sentenciat que Catalunya es fa, dia a dia, a partir de la "intimitat" del pensament de cadascú, cosa que no pot prendre ningú "per més policia del pensament que vulguin imposar". En aquesta línia, Puigdemont ha clos la seva intervenció amb un missatge definitiu a l'Estat: "Respecteu la democràcia, no hi tireu les clavegueres".La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha vinculat tres personatges tan diferents com l'emblemàtic líder africà i primer president de la República de Sudàfrica, Nelson Mandela, el poeta Miquel Martí i Pol, i el propi Puigdemont. Aquest dimarts, que precisament fa 99 anys del naixement de Mandela, Pascal ha dit que és un "rostre de llibertat i dignitat". Tot seguit ha citat el vers de Martí i Pol: "Potser cal fer algun gest desmesurat alguna sublimitat per capgirar la Història", del poema 'Ara mateix', per concloure que Puigdemont està "disposat a dir amb força i il·lusió que es pot capgirar la història".L'acte també ha comptat amb les intervencions del coordinador d'Organització del PDeCAT, David Bonvehí; l'exportaveu del Govern i exconsellera de Presidència Neus Munté; la coordinadora de la campanya del PDeCAT i diputada de JxSí, Montserrat Candini; i del nou conseller d'Interior, Joaquim Forn. Durant el seu parlament, l'exportaveu del grup parlamentari del PDeCAT a l'Ajuntament de Barcelona ha assegurat que, tot i que la ciutat ja no té un alcalde independentista, l'1-O hi haurà les urnes per poder votar. En aquesta línia, Forn ha reclamat un esforç a tothom perquè falten 75 dies per "canviar la història del país i convertir Catalunya en nou Estat europeu".A les primeres files del públic hi havia, a més dels ponents de l'acte, la nova consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí; la titular del departament de Governació, Meritxell Borràs; el conseller de Cultura, Lluís Puig; l'exconsellera d'Ensenyament Meritxell Ruiz; l'exalcalde de la ciutat i líder del partit a Barcelona, Xavier Trias, al costat de regidors i presidents dels districtes de la capital catalana; a més de diputats parlamentaris i senadors del Partit Demòcrata.