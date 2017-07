El somni de Colau passa ara per una Catalunya confederada

Última actualització Dimecres, 19 de juliol de 2017 10:00 h

L'alcadessa de Barcelona insisteix que facilitarà la participació de l'1-O però “sense posar en perill la institució i els treballadors públics”

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha explicat aquest dimarts que a ella li agradaria que Catalunya es convertís en una república catalana que estigués confederada amb una república espanyola. Ara bé, ha reconegut que "cal ser honestos", perquè la realitat és "complicada". "El dret a decidir és el consens que tots estem obligats a cuidar", ha dit en una entrevista a Betevé, on ha insistit que facilitarà la participació l'1-O però "sense posar en perill la institució i els treballadors públics". "La institució no és meva, representa el conjunt dels ciutadans, i això es fa respectant les regles del joc democràtic perquè tothom se senti partícip", ha argumentat l'alcaldessa.



Colau ha reivindicat que el seu espai polític "ha treballat més que ningú" perquè a Catalunya hi hagi un referèndum efectiu. "Que no faci el que JxSí vulgui que faci no vol dir que no estigui fent res. JxSí no creia en el referèndum, creia que ja estava fet", ha etzibat. Ara bé, ha apuntat que "una altra cosa" és la convocatòria de l'1 d'octubre, i ha assenyalat que no se sap encara si hi hauran urnes o no.

A l'espera de detalls

En aquest sentit, l'alcaldessa ha apuntat que fins que l'Ajuntament no conegui els detalls de la mà del Govern no es podrà concretar el paper exacte del consistori. En tot cas, ha insistit que ella farà "tot el que estigui en les seves mans per facilitar la participació" l'1-O, però sense posar en risc els funcionaris. "El que no faré és, per la meva responsabilitat institucional, ni posar en perill la institució ni cap treballador públic", ha reiterat.

Al seu parer, "no s'ha de traslladar als treballadors públics el que s'ha de resoldre políticament", i ha recordat que la institució no la representa només a ella o al seu partit, sinó a tots els ciutadans.

PSC, qüestionat

Pel que fa al seu pacte amb el PSC, Colau ha dit que fins ara no hi ha hagut cap problema en matèria nacional, perquè aquesta és una qüestió, ha dit, que va quedar fora de l'acord. De tota manera, ha dit que aspira que algun dia els socialistes estiguin a favor del referèndum, i ha opinat que "estan canviant coses" i que estan veient que es van "equivocar" apropant-se tant al PP i a Cs en aquesta matèria.