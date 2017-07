Indignació pel documental 'Las cloacas de Interior'

Última actualització Dimecres, 19 de juliol de 2017 11:45 h

Xarxes socials saturades i problemes per seguir l'emissió des de l'estranger. Dimarts al vespre no es parlava d'altra cosa. El reportatge de Mediapro, Las cloacas de Interior va destapar nombrosos escàndols i irregularitats duts a terme pel Gobierno amb l'única voluntat de frenar l'auge independentista.



El reportatge exposa la impunitat amb què les autoritats espanyoles han fet i desfet perseguint l'independentisme. També posa en relleu que van anar a Andorra per aconseguir informació dels comptes opacs de la família dels Pujol sense cap conseqüència. Segons sembla, hi va haver coaccions i actuacions irregulars per part de la policia espanyola per aconseguir dades dels comptes bancaris.