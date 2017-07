Última actualització Dimecres, 19 de juliol de 2017 13:00 h

El líder del PSC no va veure el documental 'Las cloacas de Interior' perquè feien Goldfinger

El primer secretari del PSC adverteix que el seu partit no participa ni col·labora amb governs que se salten les lleis. També avisa que l'1-O serà "simulacre" però que no seràun referèndum efectiu i amb garanties.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, en una imatge d'arxiu © Maria Bélmez Comparteix Tweet

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha avisat que el seu partit no participa ni col·labora amb governs que se salten les lleis. Tot i així, Iceta ha afegit en una entrevista a Rac1 que no hi ha motius que posin en perill el pacte municipal a Barcelona perquè l'alcaldessa, Ada Colau, ja ha manifestat que no posarà en risc els funcionaris.



D'altra banda, el líder dels socialistes catalans ha augurat que l'1 d'octubre hi haurà un "simulacre" però que no serà un referèndum efectiu i amb garanties. "Hi haurà llocs de votació i algun paperet però no el que s'ha promès", ha considerat per després afegir que davant d'aquesta situació el govern espanyol hauria de "deixar fer" com va fer amb el 9-N.



"No es posin en enrenous"



"No podrem col·laborar amb un Govern que se salta la llei ni a Barcelona ni enlloc. Ara, no crec que es produeixi", ha manifestat per després afegir que per les declaracions de Colau no sembla que hi hagi motius per pensar en un trencament del pacte de govern perquè ja ha deixat clar que no posarà en risc cap funcionari.



Preguntat sobre què creu que passarà l'1 d'octubre, Iceta ha vaticinat que hi haurà votacions però que no serà un referèndum efectiu, amb garanties i vinculant com ha promès el Govern. I en aquest context, ha defensat la recomanació als càrrecs electes del PSC perquè s'ajustin a la llei i "no es posin en enrenous". Pel que fa a l'actuació del govern espanyol davant l'1-O, Iceta ha defensat que hauria de fer complir la llei "amb el menor cost possible" i, per tant, deixar fer si es tracta d'una votació sense garanties, tal com va fer el 9 de novembre del 2014.

"No vaig veure el documental 'Las cloacas de Interior' perquè ahir feien Goldfinger"

Pel que fa al documental Las cloacas de Interior, Iceta ha considerat que fiscalia ha d'actuar de mutu propi. "Que han intentat utilitzar els instruments de l'Estat en benefici d'una causa política, ho dono per fet i em sembla gravíssim. L'únic que pot establir una responsabilitat és la justícia", ha defensat. Malgrat tot, ha confessat no haver vist el documental perquè feien Goldfinger: "No vaig veure el documental 'Las cloacas de Interior' perquè ahir feien Goldfinger"

