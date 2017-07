L'Ajuntament de Barcelona tira de mentides sobre la #VagaMetro per desacreditar els treballadors de TMB

Última actualització Dimecres, 19 de juliol de 2017 14:00 h

Els sindicats rebutgen un laude forçós per part de la mediació del Govern i demanen seguir negociant

El comitè d'empresa del Metro assegura que l'increment salarial del 7% defensat per la presidenta del TMB, Mercedes Vidal, és "fals" i que sobre la taula només hi ha una oferta d'augmentar els sous dels treballadors en un 4,5%, en quatre anys.

El president del comitè d'empresa del Metro de TMB, Pere Ramon, ha assegurat que l'increment salarial del 7% defensat per la presidenta de TMB, Mercedes Vidal, és "fals" i que només hi ha "sobre la taula" una oferta d'augmentar els sous dels treballadors en un 4,5% en els quatre anys del conveni.



En una roda de premsa a l'estació de Santa Eulàlia aquest dimecres al matí, Ramon ha criticat que Vidal "no és una interlocutora vàlida i no té informació sobre l'estat de les negociacions. Que deixi de dir mentides i de posar pals a les rodes". El president del comitè d'empresa ha assegurat que els sindicats rebutgen un laude forçós per part del Govern i que volen seguir negociant, mentre es mantenen les convocatòries de vaga indefinida per cada dilluns laborable.



Hi ha voluntat de negociar?





El secretari d'Acció Social de la CGT de Catalunya, Òscar Murciano, denunciava a través d'un escrit que els portaveus més significats com Mercedes Vidal, Gerardo Pisarello i Ada Colau han fet ús d'argumentaris que han anat incorporant continguts nous cada dues o tres setmanes amb idees repetides reiteradament. "Aquests argumentaris han fet servir tècniques de màrqueting polític i una anàlisi esbiaixada de dades per construir un enfocament adequat per a la manipulació posterior".