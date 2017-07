El silenci més còmplice dels comuns amb #CloacasInteriorTV3

Última actualització Dimecres, 19 de juliol de 2017 18:00 h

Ni l'alcaldessa de Barcelona, ni els regidors, ni els diputats al Parlament o al Congrés s'han manifestat sobre el documental emès ahir per la televisió pública del país

Un 30,1% de 'share' i uns aproximadament 766.000 espectadors no han estat suficients per provocar indignació entre l'entorn dels Comuns que no s'han manifestat després de l'emissió dimarts al vespre del documental 'Las cloacas de Interior' a TV3.

Uns 766.000 espectadors per televisió i un 30,1% de quota. Aquestes són les dades que deixa el documental Las cloacas de Interior que va emetre ahir el programa Sense Ficció de TV3.



El silenci dels Comuns



En destaca un silenci aclaparador, provinent de l'entorn de Catalunya En Comú. No tots. Xavier Domènech, David Companyon o Raimundo Viejo Viñas entre d'altres, van fer alguna piulada. Però, i Ada Colau i els regidors de l'Ajuntament Barcelona Gerardo Pisarello, Mercè Vidal, Jaume Asens, Laia Ortiz, Gala Pin o Janet Sanz? I els diputats al Parlament de Catalunya Lluís Rabell, Joan Coscubiela, Marta Frias, Joan Josep Nuet? I del diputat al Congrés Joan Mena? Silenci.



Per què aquest silenci? Cap cadena d'àmbit estatal ha volgut emetre el documental. Tampoc s'ha imputat ni s'ha perseguit ningú per l'escàndol de la policia, la judicatura i els mitjans de comunicació per executar els plans que s'orquestraven des d'Interior.



En el cas d'ICV, potser, el seu encara deute de 10 milions d'euros amb La Caixa s'ha convertit amb el millor aliat per mantenir-se en silenci.

