Un fòrum llatinoamericà dóna suport al referèndum

El Fòrum de Sao Paulo és una trobada de partits i grups d'esquerra llatinoamericans fundat pel Partit dels Treballadors del Brasil l'any 1990 amb l'objectiu de reunir esforços per debatre sobre l'escenari després de la caiguda del Mur de Berlín i les conseqüències de l'Amèrica Llatina i el Carib.

En el marc de la trobada, dilluns 17 de juliol es va organitzar un acte específic per parlar de la situació política actual de Catalunya, on es van mostrar les diverses sensibilitats d'esquerra envers la convocatòria de l'1 d'Octubre de les tres organitzacions participants.

La declaració referma la solidaritat dels signants amb la voluntat majoritària del poble català per decidir el seu futur en el marc d'un referèndum vinculant. Moviments socials d'esquerres

En el plenari de la trobada, les organitzacions polítiques catalanes han presentat una moció de suport a la celebració d'un Referèndum per a l'autodeterminació de Catalunya. La declaració mostra la preocupació per la constant negativa al diàleg democràtic del Govern d'Espanya i la seva ofensiva judicial contra la iniciativa social i política a favor de l'exercici del dret a decidir del poble català. Suport a l'autodeterminació

ERC, EUiA i la CUP han impulsat una moció en suport a la celebració d'un Referèndum per Catalunya a la XXIII Trobada del Fòrum Sao Paulo, la principal trobada de forces d'esquerres llatinoamericanes. Les tres organitzacions polítiques han participat a la trobada, que s'està fent aquest any a Managua, Nicaragua. La delegació catalana s'ha sumat a les més de 300 persones representants de forces polítiques d'esquerres de diferents països que s'han reunit sota el lema 'Entre la globalització neoliberal i el proteccionisme imperial'.

