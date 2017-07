Ball de bastons tarragoní: La CUP denuncia regidors del PSC per presumpta incompatibilitat de càrrecs

Última actualització Dimecres, 19 de juliol de 2017 16:00 h

La denuncia, que ja en mans de la Fiscalia, qüestionant certes "irregularitats", ha encès l'alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros

La CUP assenyala que els regidors Pérez i Martín van compaginar càrrecs privats a la societat Nàutic Tarragona SA, que gestiona el port esportiu. La denúncia es va presentar a la Guàrdia Civil i ja es troba en mans de Fiscalia.

Una suposada incompatibilitat de càrrecs ha desencadenat un foc creuat entre l'equip de govern a l'Ajuntament de Tarragona i el grup municipal de la CUP, a l'oposició.



Una denúncia contra els regidors Pau Pérez (PSC) -també primer tinent d'alcalde- i José Luis Martín (PP) que els cupaires van presentar a la Guàrdia Civil i que ja es troba en mans de Fiscalia, qüestionant certes "irregularitats", han encès l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros, que ha ratificat la seva plena confiança en ells.



Segons la CUP, la incompatibilitat radica en què Pérez i Martín van compaginar al mateix temps càrrecs privats a la societat Nàutic Tarragona SA, que gestiona el port esportiu, i com a membres del consell d'administració de l'Autoritat Portuària -en representació de l'Ajuntament. Mentre la CUP veu "indicis de favoritisme", el batlle i els dos regidors han sortit a la palestra, negant que hi hagi tal incompatibilitat, i han amenaçat la CUP d'emprendre accions legals per calúmnies.