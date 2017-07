Última actualització Dimecres, 19 de juliol de 2017 17:00 h

El professor d'Estudis Catalans a la prestigiosa universitat britànica diu que al Regne Unit hi ha "preocupació" per l'actitud de Madrid

2 ( 3 vots ) Carregant Carregant



L'expert Dominic Keown explica que al Regne Unit es coneix bastant bé el procés català i ha advertit que qualsevol reacció "dura" per part de l'Estat provocaria una "forta reacció" al món anglosaxó.

El professor d'Estudis Catalans a la Universitat de Cambridge, Dominic Keown, explica com es veu el procés català des dels països anglosaxons a l'acte del CIDOB © K. Schreiber Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Catalunya, Espanya, EUA, Gibraltar, referèndum, Regne Unit



El professor d'Estudis Catalans a la Universitat de Cambridge Dominic Keown considera que intentar impedir el referèndum d'independència de l'1 d'octubre és "una barbaritat". Keown, que aquest dimecres ha participat en unes conferències al CIDOB , ha dit que a la Gran Bretanya hi ha "molta perplexitat" i "preocupació" per l'actitud del govern espanyol i les diferències entre Westminster i Madrid a l'hora de fer front a la qüestió d'un referèndum d'autodeterminació. L'expert ha afirmat que fins i tot la persecució de la compra d'urnes resulta "ridícula" a ulls dels anglosaxons, que tenen "molt interioritzat" el dret a l'autodeterminació arran de les experiències al Quebec o Escòcia.

Keown ha explicat que al Regne Unit es coneix bastant bé el procés català i ha advertit que qualsevol reacció "dura" per part de l'Estat provocaria una "forta reacció" al món anglosaxó. En declaracions a l'ACN, l'expert també ha dit que si no hi ha una oferta "molt significativa" per part de Madrid no veu cap indicador que indiqui que no se celebrarà el referèndum de l'1 d'octubre. A més, ha subratllat la preocupació que genera "la manca d'iniciativa" del govern espanyol cap a la qüestió catalana, que veu "molt greu".



'Brexit' i Gibraltar

L'expert ha remarcat la creixent atenció als mitjans anglosaxons cap a la situació a Catalunya i el referèndum, i ha indicat que la situació del Brexit i Gibraltar també ajuden a situar la qüestió catalana sobre la taula de la política britànica. L'expert ha remarcat que el grup parlamentari a Westminster sobre Catalunya "no és oficial però té una influència important" i permetrà "convidar parlamentaris i viatjar a altres països per informar-se de què farà Catalunya" amb el referèndum. Segons ell, la recent visita de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a la Cambra dels Comuns va deixar "un impacte molt important".

Durant la conferència, Keown ha subratllat que el tarannà anglosaxó, tant a la Gran Bretanya com als EUA, és el de resoldre situacions difícils trobant "solucions". Segons l'expert de la Universitat de Cambridge, en aquests països tenen la idea de l'autodeterminació "per la mateixa experiència" molt assumida. "La política és l'art de fer el possible", ha dit, remarcant que cal sempre tenir en compte "el que vol la gent", un dels lemes que preval, ha remarcat, en la política anglosaxona.



Regne Unit, front obert amb Espanya

El fet que el Regne d'Anglaterra tingui un altre front obert amb Espanya arran del Brexit, el de Gibraltar, alimenta, segons Keown, una posició contrària a Madrid entre la classe més conservadora anglesa. "De moment hi ha dos triangles oberts amb Espanya i Gran Bretanya en les quals Catalunya està involucrada: el triangle Escòcia, Espanya, Catalunya i el de Gibraltar, Espanya i Catalunya", ha dit.

El professor ha participat aquest dimecres en un esmorzar organitzat pel CIDOB amb el regidor i cap d'ERC a Barcelona, Alfred Bosh. Segons ell, hi haurà urnes a Barcelona el dia 1 d'octubre i "la gent podrà votar lliurement".