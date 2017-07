Els vídeos imprescindibles del #CloacasInteriorTV3 que han portat la Guardia Civil a les portes del Parlament i la Generalitat

Puidemont PRESIDENT Catalunya Sobirana Catalunya Sobirana

20 de juliol de 2017, 14.25 h

Queda molt clar una cosa, a la colònia de Catalunya, els catalans sobrem", ens volen substituir per espanyoles, com els indis a Amèrica! No volen testimonis, volen la nostra pàtria, lliure dels legítims habitants i dels nouvinguts que respecten als catalans, són imperialistes ocupants, opressors i repressors, NO dialoguen, ens dicten les seves lleis exterminadores de la cultura i els catalans, esborren i canvien la història, conspiren per desfer-se dels nostres líders, llei i voluntat i ... Llegir més